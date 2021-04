Aparece nueva foto de Ricky Martin con la madre de sus hijos

Varios medios han señalado que la modelo venezolana Eglantina Zingg sería la madre biológica de los hijos del cantante.

Sigue siendo un misterio para muchos porque él no lo confirma, pero todo apunta a que la madre de los hijos de Ricky Martin es Eglantina Zingg.

El parecido de la modelo venezolana con los pequeños es el principal argumento, pues varios medios han publicado que ella dio a luz a los gemelos Valentino y Mateo, de 12 años; Lucía de 2; y Renn de apenas un año, los últimos dos hijos también de su esposo Jwan Yosef.

Hace una semana, ella publicó una fotografía junto a su gran amigo, alimentando los rumores de que es ella la madre de sus cuatro hijos.

No es la primera vez que la influencer publica fotografías con él. En el cumpleaños 49 del artista, el pasado 24 de diciembre, compartió dos imágenes y añadió un texto en el que lo llamó “su niño Jesús”.

“¡Papi! Happy birthday, mi boricua, el Niño Jesús de mi vida. Te quiero de aquí al cielo, la luna y las estrellas. Te deseo lo mejor del mundo hoy y siempre”, expresa Eglantina en el post, en el que varios de sus seguidores escribieron comentarios como “bellos esos padres”.

Los cuatro hijos de Ricky Martin llegaron al mundo luego de ser gestados mediante un vientre prestado, como él mismo lo explica, ya que está en contra del término “vientre en alquiler”.

Aunque ha preferido mantener en secreto el nombre de la donante de los óvulos, todos los rumores apuntan a Zingg.

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”, declaró en una entrevista un tiempo atrás.