Demi Rose no deja nada a la imaginación al mostrar sus senos sin sostén

La famosa modelo puso de cabeza a sus millones de seguidores con una fotografía en la que dejó ver de más de sus enormes atributos.

Desde que saltó a la fama por ser considerada una doble de Selena Gomez, Demi Rose no deja de llamar la atención en las redes sociales.

Esta vez, la modelo sorprendió a más de uno cuando publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que posó sin sostén.

La sensual mujer dejó ver de más de su cuerpo y en la imagen se ve parte de sus pechos, luciendo una blusa súper escotada, cautivando a millones de fans de su cuenta de Instagram.

“I don’t play the field. I rule the sidelines (yo no juego en el campo, yo mando desde el banquillo)”, escribió en la publicación.