Chiquis Rivera revela el antes y después de aumentarse los senos

Tras quitarse los implantes que se puso hace algunos años, la cantante volvió a someterse a una cirugía para aumentarlos de nuevo, pues aseguró que ya estaba lista.

Chiquis Rivera no deja de estar en el centro de la polémica, pues estos días ha distintas noticias con respecto a su vida privada.

Y aunque siempre da de qué hablar, la cantante es una de las famosas que más se sincera con sus fieles seguidores.

Por eso hace unas semanas confesó públicamente que visitaría en quirófano para hacerse un retoquito. Ella hizo su confesión para callar rumores iniciales que afirmaban que se habría hecho una presunta cirugía para lucir más esbelta.

Dijo que no se ha hecho por ahora ninguna de las cirugías que mencionaron sus fans, pero reveló que se fue hasta la ciudad de Tijuana a visitar a un médico de confianza porque sí se hará un retoquito en el quirófano.

“Ahorita están diciendo que porque me vieron, me tomé una foto con un doctor en Tijuana el viernes, que me hice algo, que hice cirugía… O sea, yo no entiendo… Yo soy el tipo de mujer que se siente muy segura con quién soy. No tengo por qué fingir, ni nada eso…”, comenzó diciendo.

“A la gente que vio esa foto con el doctor no fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las boobies y muy pronto…”, confesó.

Recordemos que hace un tiempo se quitó los implantes que traía, pero ya se siente lista para volver a tener el retoque en sus senos.

Y al revelar la razón por la que decidió dar ese paso, fue tajante en decir que es asunto suyo, pues es dueña de su cuerpo. “Porque quiero y es mi vida”, dijo.

La cantante se exhibe

Después de las críticas que recibió cuando se filtraron unas fotos en bikini y luciendo su figura natural con todas sus imperfecciones, Chiquis Rivera quiso dar una respuesta.

El propósito de este video era promover una crema “anti-celulitis” de la línea de productos de belleza que ella misma lanzó.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no, también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini“, publicó.

Dejar expuestas sus exuberantes curvas tan abiertamente no solo le trajo comentarios halagadores, también decenas de críticas.

