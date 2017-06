¿Qué tanto sabes de Kendall Jenner? Conoce los secretos de su vida privada

Si pensabas que sabías todo sobre Kendall Jenner por lo que publica en sus redes o por el programa “Keeping Up With the Kardashians”, ¡te equivocas!

La musa de Karl Lagerfeld y miembro del ejército de Balmain, es la más fashionista de sus hermanas.

A sus 21 años de edad, es una de las celebridades favoritas del momento. Su belleza natural la han convertido en una de las top model más solicitada a tan corta edad.

Datos curiosos de Kendall Jenner

Su nombre completo es Kendall Nicole Jenner y nació el 3 de noviembre en Los Ángeles, California.

Era animadora del equipo de fútbol americano de la escuela Sierra Canyon, pero abandonó la secundaria y estudió los últimos dos años en casa.

Es la más alta de sus cuatro hermanas, su estatura es de 1.78 metros.

Uno de sus pasatiempos favoritos es montar a caballo.

spirit animal A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Feb 13, 2017 at 9:58am PST

Inició su carrera de modelaje a los 14 años y debutó en el New York Fashion Week en el 2014.

Su primer trabajo como modelo fue para una campaña de la marca juvenil Forever 21.

after A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Dec 1, 2016 at 9:00am PST

La ahora top model es fanática de la comida mexicana, especialmente del guacamol.

Sus películas favoritas son “Moulin rouge” y “The Notebook”.

Aunque pareciera que el helado chocolate es el favorito de la mayoría de personas, Kendall lo odia y jamás lo comería.

Sufre de episodios de ansiedad y ataques de pánico, especialmente cuando le toca hacer largos viajes en avión.



via GIPHY