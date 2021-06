Fotos de Alexis Ayala manoseando atributos de Karime de Acapulco Shore

En redes sociales circulan las imágenes del detrás de cámaras de la grabación del nuevo video de la celebridad, donde el actor hace de su "sugar daddy".

Hace poco se anunció el estreno del video “El billetón” de Karime de Acapulco Shore, donde Alexis Ayala interpreta a su “sugar daddy”.

Hoy salieron a la luz las imágenes del detrás de cámaras, y justo se puede ver al actor manoseando los atributos de la hermosa mexicana.

Karime Pindter, a quien actualmente vemos en la nueva temporada del programa Acapulco Shore, grabó en la bahía de Acapulco un video donde hace una parodia del tema “El makinón” (de Mariah Angeliq y Karol G).

El video ya se estrenó en YouTube y otras plataformas digitales, una fuente cercana a la celebridad reveló algunos detalles:

Desde ahí ellas se hicieron buenas amigas y de repente salían juntas. Pero ahora que él está soltero y sin compromiso, aprovechó para andar en plan de donjuán con Karime, quien penosa, no es”.

Tras una larga ausencia, Alexis Ayala se encuentra de nueva cuenta en la pantalla chica, y a pesar de haberse separado de Fernanda López, se encuentra contento con su vida y lo que ha logrado hasta ahora.

Sin embargo, esto no siempre es así, pues reveló que hace algún tiempo sufrió de una fuerte depresión.

“Estoy en esta etapa en la que me reencuentro, me retomo, me enamoro de mí. Todos, de repente, no nos damos cuenta de que a veces estamos mal, nos abandonamos un poquito y estoy trabajando muchísimo en ese sentido.