Lady Gaga deja a la vista su exuberante retaguardia en bikini de tanga

La cantante desató la locura en sus redes sociales al compartir una candente foto, de espaldas, frente al mar y dejado ver sus perfectas curvas.

Hace unas horas, Lady Gaga sorprendió a sus más de 47 millones de seguidores en Instagram con una serie de fotografías luciendo su figura curvilínea en bikini.

La cantante posó con libertad cerca del mar, con dos fotos en bikini donde aparece de espaldas.

Con una braga estilo tanga de color azul y blanco que le queda de maravilla, ella muestra al mundo que está orgullosa de su cuerpo.

Pocas horas habían pasado y la publicación logró más de dos millones de me gusta y decenas de halagos resaltando su belleza.

“Hotttttttttt🔥🔥”

“PERFEITA! TE AMO”

“OMG REINA!!!! Eres hermosa”

“Me encanta verte así, espectacular”

“Mis ojos acaban de ver lo más bello del mundo”

La artista ha estado trabajando duro con su entrenador personal, Harley Pasternak –quien aconseja también a Jessica Simpson, Kim Kardashian o Alicia Keys–.

“Recuerdo que la primera vez que vino a entrenar era muy pequeña. Es muy menuda”, comentó Pasternak a Elite Daily sobre ella. “No es alguien que necesite perder peso”.

Confesiones de la cantante

Lady Gaga apareció en “The Me You Can’t See“, nuevo programa sobre salud mental creado por Oprah Winfrey y el príncipe Enrique. El mismo es emitido en Apple TV+.

Durante la entrevista, la estadounidense reveló que sufrió un “brote psicótico total” cuando fue violada a los 19 años por un productor musical que “la dejó embarazada”.

La ganadora de los premios Grammy y Oscar afirmó que un productor, cuyo nombre no reveló, amenazó con “quemar su música” si no se quitaba la ropa.

“Tenía 19 años y estaba trabajando en un negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y dije que ‘no’. Me fui”, recordó la artista.

Agregó que se desmayó en medio de la agresión y que se purgó, poniéndose físicamente enferma durante un largo periodo como forma de sobrellevar el dolor.

“Estuve enferma durante semanas y semanas y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona, que me violó, me dejó embarazada en una esquina”, declaró. “Estuve encerrada en un estudio durante meses”.

“Durante un par de años no fui la misma chica. Me hicieron muchas resonancias y escáneres en los que no encontraban nada. Pero tu cuerpo se acuerda”, agregó.

