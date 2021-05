Lady Gaga quedó embarazada tras ser víctima de abuso sexual

La cantante apareció en el nuevo programa creado por Oprah Winfrey y el príncipe Enrique.

Lady Gaga apareció en “The Me You Can’t See“, nuevo programa sobre salud mental creado por Oprah Winfrey y el príncipe Enrique. El mismo es emitido en Apple TV+.

Durante la entrevista, la cantante estadounidense reveló que sufrió un “brote psicótico total” cuando fue violada a los 19 años por un productor musical que “la dejó embarazada”.

La ganadora de los premios Grammy y Oscar afirmó que un productor, cuyo nombre no reveló, amenazó con “quemar su música” si no se quitaba la ropa.

“Tenía 19 años y estaba trabajando en un negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y dije que ‘no’. Me fui”, recordó la artista.

La cantante agregó que se desmayó en medio de la agresión y que se purgó, poniéndose físicamente enferma durante un largo periodo como forma de sobrellevar el dolor.

“Estuve enferma durante semanas y semanas y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona, que me violó, me dejó embarazada en una esquina”, declaró. “Estuve encerrada en un estudio durante meses”.

“Durante un par de años no fui la misma chica. Me hicieron muchas resonancias y escáneres en los que no encontraban nada. Pero tu cuerpo se acuerda”, agregó.

“Para ser sincera, es difícil de contar. Siento mucha vergüenza por ello”, dijo. “No estoy aquí para contar mi historia porque quiera que alguien llore por mí. Estoy bien. Pero abran su corazón para otras personas. Porque les digo que he pasado por ello y la gente necesita ayuda. Así que eso es parte de mi curación, poder hablar con ustedes”, concluyó. Sin embargo, no agregó que pasó con su embarazo.

