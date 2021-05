En sexy microtanga, Vanessa Claudio presume al máximo su retaguardia

Por primera vez, la presentadora dejó ver sus espectaculares desde una vista única mientras recibía un masaje en sus glúteos.

Para Vanessa Claudio mantener sus esculturales curvas no es tarea fácil, además de llevar una estricta dieta y realizar ejercicio, también se somete a algunos tratamientos de belleza que la ayuden a lucir espectacular.

Hace algunos días, en sus historias de Instagram, la presentadora mostró cómo recibía un masaje en sus glúteos para combatir la celulitis, usando una microtanga negra.

Recordemos que en varias ocasiones ha publicado imágenes donde muestra que como toda mujer, ella también tiene estrías y celulitis; sin embargo, trabaja en ellas para desaparecerlas parcialmente.

“Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente”, escribió en una de sus fotos.

La bella conductora del programa “Suelta la sopa” se ha mostrado muy sincera con sus fans en sus redes sociales, ya que recientemente compartió otro clip en el que aparece esperando a que la anestesia surta efecto para que le retocaran sus cejas.

La verdad según la conductora

Hace unos días se llevó a cabo el certamen de Miss Universo y la transmisión de TV Azteca generó su propia polémica.

Varios televidentes señalaron que Vanessa Claudio interrumpió constantemente a Alicia Machado.

Ante esto, la conductora publicó varias historias en Instagram para desmentir el rumor de que no se lleva bien con la ex reina de belleza. Aunque primero señaló que “no soy de las que salgo a aclarar ninguna situación en redes sociales, menos cuando son chismes, pero me parece que se están pasando”.

“Están diciendo que supuestamente yo me fui temprano de la transmisión de TV Azteca porque me peleé con Alicia Machado, algo totalmente falso”, aseguró.

Luego, afirmó que se lleva muy bien con Alicia, “nos reímos bastante durante la transmisión”.

