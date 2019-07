Valquiria, interpretado por Tessa Thompson, será el primer personaje LGBT+ de Marvel

Valquiria, interpretado por Tessa Thompson, representará al primer superhéroe abiertamente LGBT+ del Universo Cinematográfico de Marvel.

Además, las siguientes películas anunciadas por Marvel apostarán por la diversidad.

En algunas con protagonistas femeninas como:

Tessa Thompson, quien interpreta a Valquiria, confirmó la información durante la Comic Con 2019.

Como se recuerda al final de "Avengers: Endgame", Thor (Chris Hemsworth) le entrega el liderazgo de Nuevo Asgard a Valquiria.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que el personaje de Valquiria se convertirá en el primer superhéroe LGBT de su universo cinematográfico.

Check out photos from the Marvel Studios panel in Hall H at San Diego Comic-Con. #SDCC (5/8) pic.twitter.com/o4bKI7COn0

Consultado sobre una historia de amor lésbica en "Thor: Love and Thunder" confirmó que sí existirá.

Tessa Thompson había sido clara, en redes sociales, señalando que en los cómics su personaje es bisexual. Esta será la primera vez que se hable abiertamente de su orientación sexual.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019