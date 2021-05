Chiquis Rivera sacude las redes al mostrar su trasero sin celulitis

De espaldas, luciendo una microtanga que ni se ve y moviendo sus curvas de forma sexy, la cantante promociona su crema anti-celulitis.

Chiquis Rivera vuelve a ser el centro de la atención con una publicación no apta para todos, pues esta vez posó de espaldas presumiendo su retaguardia.

Después de las críticas que recibió cuando se filtraron unas fotos en bikini y luciendo su figura natural con todas sus imperfecciones, la cantante quiso dar una respuesta.

El propósito de este video era promover una crema “anti-celulitis” de la línea de productos de belleza que ella misma lanzó.

“Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no, también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini“, publicó.