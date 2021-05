Christian Nodal ventila íntima foto con Belinda en la cama y fans lo atacan

En la intimidad de su habitación y sin dejar nada a la imaginación, los cantante se reencuentran tras estar separados un par de días.

Belinda solía ser muy reservada con su vida privada, muy poco hablaba sobre ella; hasta que comenzó su relación con Christian Nodal.

Ahora los cantantes presumen hasta sus momentos más íntimos como pareja, tal como recientemente lo hizo el afortunado galán. ​

Y es que, los Nodeli, como se le llama a la pareja de enamorados se separaron unos días, pues él tuvo que viajar a México por trabajo y para celebrar a su madre con motivo del Día de las Madres, así que los tortolitos ese tuvieron que alejar un par de días.

Mientras que el artista viajó a México, ella se quedó en España donde graba la serie de Netflix, “Bienvenidos al Edén” y fue el 10 de mayo que la cantante no pudo evitar sentirse triste y deprimida al recordar la reciente partida de su abuela.

Aunque fue relativamente corto el tiempo que no se vieron, aseguró que sentía ansiedad y mucho estrés de no poder estar al lado de su amor, e incluso confesó que no podía dormir, pues sin su novia, sufre de insomnio.

“De 120 horas creo que nomás he podido dormir 18 horas…ta cabr*n”, escribió hace unos días. Esto causó polémica entre sus fans, pues preocupa la exagerada dependencia hacia la rubia.

Finalmente pudo volar nuevamente al Viejo Continente para reencontrarse con ella y sin pena ni pudor mostraron lo bien que se lo pasaron.

El amor de los cantantes

Fue el músico quien compartió un candente video en la alcoba, al lado de su novia, mientras parece que están desnudos y disfrutando de una siesta tras una apasionada celebración por volverse a ver.

Además de que en el video se les puede ver en un momento muy íntimo, Christian Nodal escribió una frase que refleja todo el amor que siente:

“Eres mi hogar. Te amo. Te extrañé como loco”, le expresó a la intérprete de “Amor a Primera Vista”.

También reaccionó a varios usuarios de las redes sociales quienes lo critican, pues aseguran que desde que está enamorado, no tiene la inspiración para componer canciones de desamor y dolor.

Molesto por los comentarios, el famoso no se quedó callado y exigió que dejen de desearle que termine con Belinda:

“Dejen de desearme que termine pa’ sacar canciones de desamor. Si con las rolitas que hago sin andar dolido andan llore y llore… Mejor oren por su bien pa’ que nunca pase y no se me mate nadie”, expresó en su cuenta de Twitter.

