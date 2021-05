Kailani hereda “imperfecciones” de Aislinn Derbez y fans piden que la opere

Hace años, la actriz se sometió a una cirugía estética para modificar una parte de su cara y para mala suerte su hija lo heredó, así lo reflejó una reciente sesión.

Aislinn Derbez es una de las celebridades mexicanas más sensuales y con una figura de infarto que acapara la atención.

La actriz siempre se ha declarado en contra de las cirugías plásticas, asegurando que su belleza es natural.

Pero ella sin duda heredó los fuertes rasgos de su famoso papá. Por ello se modificó la forma de sus orejas, o al menos eso es lo que comprueban unas fotografías de su infancia.

A juzgar de las imágenes que ella misma ha compartido, es evidente que cayó en las garras del quirófano para mejorar su apariencia.

La celebridad siempre ha aceptado que durante su juventud sus facciones siempre fueron grandes y que no se sentía segura.

“(En la adolescencia) No era nada bonita, siempre fui bastante… tenía mis facciones grandes, mi nariz y ojos gigantes y no me ayudó mucho, creo que me fui componiendo un poco después”, dice ahora.