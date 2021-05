Chiquis Rivera reacciona al ver juntos a Jennifer Lopez y Ben Affleck

Han pasado 17 años desde que los famosos terminaron su relación amorosa, pero medios internacionales confirman que han regresado.

Tras varios años de haber cancelado su boda, Jennifer Lopez y Ben Affleck están de nuevo juntos, según confirmaron múltiples fuentes a medios internacionales.

Luego de que los famosos aparecieron por separado en el concierto solidario VAX LIVE grabado en un estadio de Los Ángeles, disfrutaron de una escapada a una estación de esquí en Montana.También la revista People agregó que Jennifer Lopez y el actor fueron fotografiados viajando juntos en un automóvil cerca de un centro turístico en Big Sky, donde Affleck tiene una casa.

Por el momento, los famosos no han comentado al respecto pero muchos estadounidenses han confirmado sobre su regreso amoroso.

A través de su cuenta de Twitter, Chiquis se pronunció ante la situación de que la cantante vuelva con su ex después de terminar su compromiso con el jugador Alex Rodríguez.

“Estoy sobre JLo ¡Haz lo tuyo! Vive tu vida”, escribió la cantante de música regional mexicana, desatando buenos comentarios sobre el tema, pues a Jennifer se le ha criticado por recién terminar una relación para iniciar otra.

I’m all about it JLo, do you mama! Live your life.

— CHIQUIS (@Chiquis626) May 11, 2021