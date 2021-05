Axel Llunas: “La serie de Luis Miguel ha sido mi entrada a la actuación”

En una entrevista con Publinews Guatemala, el joven actor español reveló más detalles de su personaje, cómo se preparó para este y qué proyectos vienen en camino.

Luego de que Izán Llunas protagonizara la primera temporada de “Luis Miguel, la serie“, le producción invitó a Axel Llunas a participar en la segunda entrega.

El joven actor interpreta el papel de Sergio Gallego Basteri, el hermano menor del cantante.

Desde su estreno, el pasado 18 de abril, su nombre ha acaparado la atención internacional. En una entrevista con Publinews Guatemala, el chico de 12 años reveló más detalles de su personaje, cómo se preparó para este y qué proyectos vienen en camino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᗩ᙭Eᒪ ᒪᒪᑌᑎᗩᔕ (@llunasaxel)

Según contó, ya tomaba clases de actuación y había hecho algún concierto cuando estaba yendo al colegio y lo llamó su papá, Marcos.

“¡Te han elegido par la serie!”, le dijo y en ese momento no lo podía creer: “Nunca me lo esperé y tampoco era de ver la serie y decir ‘quiero eso’ y me llaman y bueno… estaba super feliz, dije ‘wow’, era imposible de creer”.

A detalle

¿Cómo te preparaste para ser Sergio?

Cuando llegué a México recibí unas clases de actuación particulares que me ayudaron, luego también me ayudó mucho Diego Boneta y Juan Pablo Zurita.

Ellos me dieron confianza, yo no sabía nada de cómo actuar, tenía la teoría pero no había estado frente a las cámaras, entonces ellos me dieron varios tips.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᗩ᙭Eᒪ ᒪᒪᑌᑎᗩᔕ (@llunasaxel)

A través de tus ojos, ¿cómo ves la relación de Sergio con Luis Miguel?

Sergio tiene una relación muy buena con él, pero en algunas partes, porque en varias ocasiones se enfada con él. Sergio está en medio de la abuela y de Luis Miguel y quiere estar con los dos.

¿Qué te ha parecido estar dentro de una serie tan famosa?

Me has gustado mucho, imagínate han subido mucho mis seguidores; además, es mi primer paso grande en la actuación.

¿Cómo fue tu relación con Diego Boneta durante las grabaciones?

Con él me he llevado muy bien, porque me ayudó mucho con su experiencia. Me daba información de cómo hacerlo y sino lo repetíamos.

Tu hermano Izán interpretó a Luis Miguel en la primera temporada ¿Qué consejos te dio para que dieras este gran paso?

Que sea natural, que no este nervioso y que nunca tenga miedo.

¿Qué proyectos vienen para Axel Llunas?

Quisiera seguir en la actuación, pero también me gusta cantar. Un proyecto que saldrá pronto es un sencillo para YouTube. También hice algunos castings pero no tengo nada confirmado.

¿Te gustaría seguir en la música como lo ha hecho tu abuelo Dyango o tu papá Marcos?

Quería dirigirme en la rama de la actuación, porque me gusta conocer nueva gente y poner en el papel de otras personas, es algo que disfruto mucho.

¿Qué aprendizaje te dejó interpretar a Sergio?

Esta experiencia es la primera porque ha sido mi primer papel importante. Me llevo la experiencia de manejar las cámaras y he decidido que quiero ser actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᗩ᙭Eᒪ ᒪᒪᑌᑎᗩᔕ (@llunasaxel)

(Visited 23 times, 23 visits today)