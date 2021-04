Bikini traiciona a Michelle Salas en plena sesión y marca su zona íntima

La modelo e hija de Luis Miguel encendió las redes sociales con una candente sesión en la playa; sin embargo, una situación incómoda empañó la publicación.

Michelle Salas encendió las redes sociales con esta atrevida foto en la que presume cómo disfruta de paradisíacas playas.

Demostrando que tiene un cuerpazo, la la modelo presumió un diminuto bikini blanco y de fondo la playa azul y arena blanca de Miami.

Sin embargo, los seguidores se fijaron en un minucioso detalle que dejó en evidencia el error de su traje.

A pesar de ser una fotografía artísticas y que ella luce espectacular, los cibernautas indicaron que se le nota la famosa “pata de camello”, lo que resalta su zona íntima.

“Creo que la tela de ese traje no es muy buena”

“Será que es porque su traje estaba mojado?”

“Se te nota algo extraño”

La hija de Luis Miguel obtuvo miles de reacciones con esta fotografía en la que demuestra además ser una mujer disciplinada que cuida su salud y de su apariencia que ha sabido explotar como modelo.

Recientemente fue seleccionada por una prestigiosa marca como imagen de su más reciente colección. Además ha modelado para prestigiosas marcas como Dolce & Gabbana y también logró convertirse en la portada de la revista VOGUE Japón.

La modelo y el cantante

“Luis Miguel, la serie” nos volvió a dejar con ganas de más luego de la transmisión del capítulo tres de la historia.

El final del segundo episodio nos dejó con un encuentro súper emotivo entre El Sol y su hija Michelle Salas, que a muchos arrancó un par de lagrimitas.

Sin embargo, el tercer episodio arranca con un Luis Miguel durante su convalecencia del tinitus buscando a su hija.

Once años después, él volvió a buscarla, pero Sofía (Stephanie Salas en la vida real), no quiso saber de él. Según su conversación, el artista tenía once años sin ver a su hija, ¿qué pasó durante ese tiempo?

El reencuentro fue raro, pues no sabía cómo conectar con ella; sin embargo, ella logró cautivarlo. Dada la discapacidad emocional del artista (tanto en la serie como en la vida real), cuando ella le pidió que vivieran juntos, él reaccionó diciéndole ¡qué le compraría una casa!

