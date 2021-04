Enrique Guzmán llora y se defiende de las acusaciones de abuso sexual

El abuelo de Frida Sofía dio la cara y se presentó en un programa mexicano para aclarar la situación.

Enrique Guzmán dio la cara y quiso romper el silencio en el programa “Ventaneando” sobre las acusaciones de abuso sexual que reveló su nieta Frida Sofía, quien dijo haber sido “víctima de manoseos de su abuelo” desde que tenía cinco años de edad.

“Paty, en mi vida, en mi p#%& vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. No he podido más que verla en su cara y verla crecer y es lo único que conozco de ella. No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura ni de la mano ni de darle un beso en un cachete”, comentó el famoso.

“Hace mucho que no la veo, hace mucho que no sé quién es. No la he sentido nunca, nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos, nada más. No he podido nunca tocar a esa niña. En mi vida, juro por mis hijos, por los que me faltan, a lo mejor me faltan más (bromeó el cantante). No tengo manos para tocar a una niña y menos lascivamente, con esa intención”, agregó llorando.

Cuando Pati Chapoy preguntó a Enrique Guzmán si había hablado con su hija Alejandra, el cantante divagó y solo acertó en decir: “Hablamos mucho. Alejandra al final tiene más problemas que yo…”.

Al insistir en la pregunta y Guzmán con la mirada un tanto perdida parecía intentar responderse el por qué había ocurrido esta situación: “Lo único que pudo haber sido lo que detonó esto es que Alejandra le retiró los gastos que tenía en un banco”.

Por su parte, Frida Sofía ha mantenido su denuncia y muchas personas se han unido a ella utilizando el hashtag #YoSíTeCreoFrida.

