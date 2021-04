¡Por fin! Katy Perry y Orlando Bloom dejan ver el rostro de su hija

La cantante y el actor llevaron a su pequeña Daisy Dove a disfrutar de un día asoleado a la playa, donde pudo ser captada por los paparazzi.

En agosto del año pasado, Katy Perry y Orlando Bloom le dieron la bienvenida a su primera hija, a quien llamaron Daisy Dove.

Tras anunciar la noticia del nacimiento de su pequeña, los fans han querido saber más detalles de la nueva faceta de la cantante como mamá, y por supuesto del actor también.

Aunque ella contó cómo sobrelleva los primeros meses desde la llegada de la bebé, siempre ha sido muy reservada con su identidad, pues desde que nació, tanto ella como el actor, cuidan mucho a su hija de las cámaras.

Por fin se pudo conocer a la bebé gracias a que la pareja disfrutó de un día en la playa, donde fueron captados por los paparazzis.

Con una túnica rayada de lino y con sombrero de paja para protegerse del sol, la estrella dejaba la playa en Santa Bárbara con la niña de 7 meses en brazos cuando pudo ser fotografiada.

A diferencia de otras ocasiones en las que oculta el rostro de Daisy, en esta ocasión optó por llevarla descubierta y así dio oportunidad al mundo de conocerla y ¡es adorable!

La pequeña lucía un conjunto de pantalón tejido azul que dejó al descubierto sus piernitas regordetas, camiseta de manga larga blanca y gorrito de color blanco que resaltaba sus rosadas mejillas.

La primavera llegó a California y con ella los primeros días de calor. Para refrescarse, el actor de El señor de los anillos se quitó la camiseta para disfrutar del mar, luego se cubrió con una traje para el agua y se montó en una tabla de surf eléctrica.

