¡Escándalo! Jennifer Lopez posa en sexy lencería y recibe elogios de Ben Affleck

La actriz compartió un video donde muestra la sensual sesión de fotos que le realizó la revista InStyle.

Jennifer Lopez sigue dando de qué hablar y ahora es con su último trabajo, posar sensual para la revista InStyle.

A través de un TikTok, la cantante mostró cómo aparece posando de rodillas en la arena, luciendo su retaguardia con diminutas prendas.

En dicho clip, la cantante usa un sexy atuendo compuesto por unas pantys negras de encaje y una blusa color champagne que, abierta, dejó ver que no traía ropa interior.

La publicación de Instagram que muestra a Jennifer López con todos sus cambios de ropa ya ha rebasado los tres millones de likes.

La famosa continúa en República Dominicana trabajando en la película “Shotgun Wedding”, que será una comedia de acción con toques de romance y en la que comparte créditos con Josh Duhamel.

Recibe elogios

En esta edición de la revista InStyle se incluyen comentarios de exparejas de Jennifer Lopez y qué piensan de ella en la actualidad.

Ben Affleck resaltó que la cantante latina, de 51 años, se mantenía igual de hermosa como siempre. “¿Dónde guardas la fuente de la juventud?… ¿Por qué te ves igual que en 2003?”, comentó.

J.Lo se sintió increíblemente halagada por las palabras de su ex pareja. “¡Ben es gracioso! Él todavía se ve bastante bien también”, dijo sobre su exnovio.

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”, agregó.

También fue elogiada por su exesposo, Marc Anthony: “Antes incluso de que ella plantee una idea, la ha visualizado miles de veces. Y si alguien dice que podría no ser la mejor idea, ella dirá ‘simplemente no lo ve todavía’. Nueve de cada 10 veces, lo logrará. Es la primera en entrar en la habitación y la última en irse. La trabajadora más dura que he conocido. Aprendí mucho de ella. ¡Ella es la original!”.

