Bárbara de Regil comparte sexy foto en bikini y escote resalta sus estrías

Sin filtros y muy natural, la actriz mexicana dejó ver todas sus imperfecciones, incluyendo algunos gorditos que se forman en el abdomen.

Bárbara de Regil es una de las grandes defensores de los derechos de la mujer como figura del mundo del espectáculo en México.

A través de su cuenta de Instagram, suele compartir grandes mensajes para motivar al género femenino que puedan estar siendo víctimas de los estereotipos en la sociedad.

En su más reciente post en la red social, en la que tiene más de ocho millones de seguidores, la actriz publicó una fotografía suya con un mensaje poderoso, invitando a sus seguidoras a aceptarse y amarse tal y como son.

El mensaje lo acompañó con una imagen luciendo tremendo cuerpazo en bikini; sin embargo, en la segunda foto aparece al natural, mostrando todas sus imperfecciones.

Incluso, algunos gorditos que se forman en el abdomen. Ella muestra con orgullo sus estrías y sin sentir nada de vergüenza.

“No te critiques , No te Juzgues ✋🏻 En algún momento tienes que amarte tal cual eres no ? O vas a pasar el resto de tu vida quejándote de tus estrías , que no eres tan alta, que tienes las orejas grandes , que no tienes las piernas de tus sueños … tú decides si te empiezas amar hoy o en 10 años que veas tus fotos 📸 de hoy y pienses que bonita era y que poco me apreciaba 😭”, expresó.

“♥️✨ Trabaja para sacar tu mejor versión pero ámate tal cual eres …. es normal ser normal ✨ No te juzgues y No te critiques 👇🏼 Comenta te leo”.

Renuncia la actriz

Bárbara de Regil sorprendió a sus seguidores al revelar que cierra su ciclo con la televisora del Ajusco. Terminó su contrato con TV Azteca.

La ex protagonista de “Rosario Tijeras” comunicó la noticia en sus redes sociales con varias fotografías de su camino en la competencia directa de Televisa.

Ella se mostró agradecida con la empresa por el tiempo en el que laboró con ellos. En varias fotografías mostró su permanencia en la televisora junto a Ninfa Salinas, Guillermo Cueva -director general de Planeación Estratégica de TV Azteca-, Ricardo Salinas Pliego y Benjamín Salinas.

Hoy terminó un ciclo de mi vida muy importante ✨

Podría decir que el más importante por ser el 1ro

Gracias a TV Azteca @RicardoBSalinas @MemoCueva @SalinasBenjamin @NinfaSalinas

Por apoyarme , por darme un 2do hogar y sobre todo por dejarme salir a volar y cumplir mis sueños pic.twitter.com/SgddQbIVjg — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) February 23, 2021

