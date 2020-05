FOTOS. Bárbara de Regil impacta al mostrar sus estrías en sus senos

Bárbara de Regil es una de las influencers más populares del momento en el mundo del fitness y estilo de vida saludable, en ocasiones levanta polémica y hasta ola de memes por sus recomendaciones de ejercicios o comidas, ya que algunos usuarios los califican de 'intensos'.

Sin embargo, la actriz de 32 años sabe que aunque busquemos tener la figura "casi perfecta", la mejor versión de nosotras mismas, lo cierto es que al final del día somos humanos y debemos amarnos a nosotras mismas tal cual somos.

En sus historias de Instagram publicó una foto en un diminuto bikini celeste disfrutando de un día de sol relax en su casa, donde sigue en cuarentena por coronavirus.

Instagram

Pero en la imagen se notaban sus estrías en el área de los senos, y ella misma las resaltó en otra publicación dando un mensaje de amor propio ante lo que muchos consideran "defectos".

"Esos defectos físicos que tú crees tener, tienes que empezarlos a amar y verlos como detalles que te hacen una persona perfecta", escribió con el post.

Lejos de promover la perfección, Bárbara siempre motiva a sus seguidoras a encontrar un equilibrio en sus vidas en el que se sientan felices y cómodas con su cuerpo, siendo lo principal el amor propio para brillar e irradiar cosas hermosas.

Mientras pasa la cuarentena, la popular celebridad sigue compartiendo sus rutinas de ejercicio en casa para alejar el sedentarismo en sus seguidores y procurar una mejor vida para ellos.

Instagram

Las galletas

Hace poco rompió el silencio tras recibir cientos de críticas por compartir una receta de galletas de plátano “sin carbohidratos”. La protagonista de Rosario Tijeras agradeció las burlas que la convirtieron en tendencia, pidió disculpas a los nutriólogos y se preocupó por los comentarios tan crueles que las personas pueden emitir ante los errores ajenos.

Tras el escándalo, la actriz de 32 años se pronunció para defender sus consejos, y aseguró que continuará cometiendo errores porque es humana.

"Omití que tipo de carbohidrato le iba a poner a una receta… uno, gracias a todos los que me hicieron tendencia; dos, una disculpa a las nutriólogas y nutriólogos que me atacaron fuertemente, si los ofendí por omitir qué tipo de carbohidrato; y tres, si así me tratan a mí, si así me agarran a palazos a mí por algo tan estúpido, cómo agarrarán a palazos a su familia; me impacta porque todos somos humanos", dijo en sus historias de Instagram.