Captan a Jennifer López y Alex Rodríguez en íntimo momento

Después de los rumores de ruptura, la pareja está luchando para permanecer juntos. Se reunieron en República Dominicana, donde la cantante graba su película.

Después de que los reportes de un rompimiento entre Jennifer López y Alex Rodríguez fueron negados por la pareja, el ex beisbolista viajó a la República Dominicana para ver a su aún prometida.

De acuerdo con lo que una fuente declaró para la revista People, ambos disfrutan su tiempo en el Caribe, en donde la cantante se encuentra grabando “Shotgun Wedding”.

Y aunque el encuentro parece ir “genial”, aún se estarían tomando las cosas paso a paso.

A pesar de que la actriz se encuentra trabajando, ha hecho tiempo para pasar junto a su novio y disfrutar de la paradisíaca zona.

La persona agregó que la cantante estaba lista para dejar la relación, pero por el momento está muy contenta de que hayan permanecido juntos.

“Jennifer está luchando con problemas de confianza. Están lejos de planear una boda nuevamente, pero aún están comprometidos”, agregó.

Otra fuente hizo eco de las declaraciones que la pareja hizo el fin de semana, y afirmó que la pareja se encuentra “trabajando en su relación”, especialmente ahora que se encuentran en dos locaciones diferentes por primera vez en un año.

El pasado sábado la pareja negó que hubieran terminado su relación de casi cuatro años a través de varios comunicados que emitieron.

Jennifer López y el ex deportista no tardaron en reaccionar a los rumores sobre su distanciamiento y cancelación del compromiso que iniciaron en marzo del 2019.

Ambos compartieron su posicionamiento con los portales TMZ y People, donde se lee que la pareja continúa unida, aunque sí trabajan para solucionar algunas diferencias que tienen desde hace un tiempo y la cual no tiene nada que ver con el involucramiento de una tercera persona.

Estas dos frases van en contra de las especulaciones de que JLo y A-Rod estén separados, aunque sí tienen algunos problemas de pareja que intentan solucionar.

Una fuente agregó que el rumor sobre una supuesta infidelidad de él con Madison LeCroy no afectó para nada a la pareja, ya que sus problemas provienen de otras situaciones.

