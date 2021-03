Ante los rumores de infidelidad, la cantante Jennifer López le impuso algunas unas restricciones para combatir la supuesta aventura del exjugador con Madison LeCroy.

Cansada de que continuamente surjan rumores sobre la supuesta infidelidad de Alex Rodríguez, Jennifer López decidió tomar cartas en el asunto.

La cantante le impuso una serie de restricciones o nuevas reglas con la intención de combatir las noticias que afirman que su prometido ha tenido una aventura con Madison LeCroy.

¡Eso no es todo! En cuanto a los viajes, ARod también tendrá que empezar a tomar una serie de medidas si quiere casarse con ella.

La primera es limitar sus salidas en solitario a aquellos desplazamientos que requieran sus negocios. Y la segunda, que durante estos viajes la tripulación que viaje junto a él en su avión privado estará formada “solo con asistentes de vuelo masculinos”.

Madison LeCroy llegó a asegurar que había intercambiado mensajes con el exbateador de los Yankees, pero desde el primer momento declaró que nunca había habido nada más entre ellos a pesar de haber hablado por teléfono en algunas ocasiones de manera “inocente”.

“Me contactó. Y sí, nos enviamos mensajes, pero salvo eso no pasó nada. Nunca lo he visto personalmente”, dijo a principios de febrero para Page Six.