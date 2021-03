Hija de Alicia Villarreal revela que sufrió abuso sexual por un familiar

Mientras en las redes se dieron a la tarea de investigar quién era la persona que abusó de Melenie Carmona, su papá Arturo Carmona recién se acaba de enterar y le brindó todo su apoyo.

Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que sufrió un acoso sexual por parte de una persona de su círculo familiar.

Con un texto difundido en su cuenta de Instagram, la joven influencer detalló a modo de carta dirigida a su agresor y fechada en noviembre 2016, la situación que vivió.

La joven, quien es ese momento tenía 17 años, explicó que se quedó dormida muy pronto, y que se despertó de madrugada cuando el familiar tocó a su puerta y ella lo dejó pasar.

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato”.

“Me hiciste sentir como si fuera mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de ‘chingaquedito’ todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe”.

La chica de 22 años también detalló que su padre, el actor Arturo Carmona no sabía de estos hechos, hasta ahora.

“Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así”.