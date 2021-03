Yeferson Cossio se ha convertido en tendencia tras someterse a una cirugía estética por una apuesta que hizo con su cuñado Jhoan López.

“Sí a todo”, este es el lema que caracteriza a Yeferson Cossio, que se distingue en redes sociales por hacer bromas, cumplir retos y, en ocasiones, realizar obras de caridad.

Pues bien, esta vez el “sí” del influencer colombiano fue para colocarse implantes de seno, mediante un proceso quirúrgico.

La razón por que la que se colocó las prótesis mamarias fue por una apuesta que hizo con su cuñado Jhoan López, esposo de su hermana, y quien también se sometió a esta particular penitencia.

El reto consistía en que si el famoso lograba la histórica suma de 3 millones de seguidores en Instagram, López tendría que ponerse los senos.

Debido al inminente éxito, en un par de semanas logró esta increíble cifra, así que su cuñado tuvo que operarse, y, por diversión, él también lo hizo.

“Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; ¿conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo en Instagram?😛😂 ”, escribió.