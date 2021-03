Erik Rubín aclara la polémica del nacimiento de la rivalidad entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán.

Luego de varios años de controversia, por fin el cantante mexicano Erik Rubín rompió el silencio sobre la relación que tuvo con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, lo que habría desatado una fuerte enemistad entre ellas.

En una entrevista junto al youtuber ‘Escorpión Dorado’, Erik además de hablar sobre su amorío con Salma Hayek y Thalía, también dio su versión de la historia en el triángulo amoroso con ‘La Chica Dorada’ y ‘La Guzmán’.

El actual esposo de Andrea Legarreta comenzó a contar que su romance con Paulina inició cuando tenía aproximadamente 18 años, pues la amistad creció y se convirtió en atracción, mientras ambos formaban parte de ‘Timbiriche’.

Sin embargo, la atracción que rápidamente se convirtió en algo más, no pudo ser debido a que Paulina tenía novio en ese momento, “yo me clavé muy c*brón, Paulina me decía que su novio era a toda m*dre y que no lo podía mandar a la ch*ngad…”, relató.

Ante esto, Erik comentó que optó por tener una relación con Alejandra Guzmán, “me iba de gira, veía a la Pau, regresaba y veía a Ale y ya después la Ale quiso formalizar y nos volvimos (novios) oficiales”.

Pero un buen día, Paulina se enteró de lo que Erik tenía con Alejandra y según contó el músico, ella le confesó que ha había terminado con su novio y que ahora sí ya podían estar juntos, a lo que él le contestó: “yo le dije que Alejandra era a toda m*dre y que no la podía mandar a la ch*ngad…, le apliqué la misma”.

Tiempo después se dio cuenta que realmente quería estar con Paulina, así que cortó a Alejandra para poder tener una relación con la intérprete de ‘Causa y Efecto’, pero ‘La Guzmán’ ya sabía que el cantante sentía algo por Paulina y ahí se desató el pleito entre ambas.

“Una vez ya a Paulina le dije que ya la iba a cortar, llegando de gira me fui a casa de Alejandra y al otro día nos íbamos de gira, llega Paulina en el aeropuerto y me dice que donde andaba, que me vio salir de la casa de Alejandra, que estaba parada afuera de la casa y no me quedó de otra más que decidir y me decidí por Paulina. Alejandra si se enteró de Paulina porque llegué de gira, echamos pasión y le dije que me pasara los cigarros y entre los cigarros saca una notita de Paulina. Le dije que Pau no me dejaba de acosar y desde ahí ya se las olía”, contó.

Finalmente Erik aceptó que el triángulo amoroso terminó con canciones que se dedicaron entre ambas cantantes por lo que sucedió, naciendo así temas como ‘Mío’ y ‘Hey Güera’.

(Visited 16 times, 16 visits today)