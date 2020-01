Andrea Legarreta le dice candente piropo a su esposo Erik Rubín en plena obra de teatro

Andrea Legarreta y Erik Rubín llevan casados 20 años consolidándose como una de las parejas más estables del medio mexicano. En varias ocasiones, la famosa ha expresado el amor que siente por su marido, y este fin de semana no fue la excepción.

El exintegrante de Timbiriche, ahora forma parte de la puesta en escena Jesucristo Superestrella, misma que celebró 180 mil espectadores.

La conductora de Hoy tuvo la oportunidad de convertirse en la madrina de la conmemoración, y aprovechó su espacio para destacar la labor de su esposo.

Andrea Legarreta fue la madrina de por los 180 mil espaciadores que han visto Jesucristo Súper Estrella. pic.twitter.com/l16Ck9vqt4 — Mister137 (@ElMister137) January 19, 2020

El pasado 18 de enero, Andrea se paró en el escenario y celebró el éxito del padre de sus hijas, desde el Teatro uno del Centro Cultural.

Legarreta “sabroseó” a su esposo frente a decenas de personas que, acudieron a ver la obra de teatro musical.

Y aprovechando que tenía el micrófono, no dudó en manifestar lo orgullosa que está de su esposo y decirle algunos piropos candentes.

“Estoy muy orgullosa de ti, papacito. Muy bien, Judas (su personaje en el montaje). A parte, estás bien sabroso, ¿a poco no?”, dijo entre risas.

Además, compartió que para Rubín era un sueño volver a protagonizar el musical, autoría de Andrew Lloyd Webber.

“Erik me decía: ‘Oye, se me antoja volver a hacer Jesucristo Súper Estrella‘. Entonces empezó a platicarme ideas, a alucinar. Y de pronto, cuando recibe una llamada deAlex (Gou), me dijo que él era el indicado (para el revival), es un chavo que tiene mucha visión, es muy talentoso, y apasionado”, recordó Andrea Legarreta.

Una exitosa obra

La obra es una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber, y consiste en una adaptación libre de los Evangelios, girando alrededor de los últimos siete días del nazareno.

En 2019, la versión mexicana de Jesucristo Superestrella contó con la participación de figuras como Kalimba, Yahir, Enrique Guzmán, Beto Cuevas, María José y Luis Carlos Villarreal.

La obra se presentó por primera vez en Brodway, y ha recorrido el mundo, presentándose en México, España y Londres.