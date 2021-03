Kim Kardashian se convierte en tendencia con su peor fotografía

La famosa socialité ha logrado romper internet con sus candentes imágenes en sugerentes poses, pero por primera vez lo hace luciendo su "peor momento".

Desde que salió al aire el programa “Keeping Up with the Kardashians“, la popularidad de Kim Kardashian en la redes ha crecido como la espuma y más gracias a sus sexys fotos.

La famosa socialité ha logrado romper internet con sus candentes imágenes en sugerentes poses, pero por primera vez lo hace luciendo su “peor momento”.

Esta semana se ha vuelto viral con una fotografía que la acerca al resto de los mortales al mostrarla durmiendo en una silla, con la cabeza hacia atrás y la boca entreabierta.

La persona responsable de publicar esta imagen fue su peluquero de confianza, Chris Appleton, que no pudo resistirse a retratarla justo cuando la ex de Kanye West aprovechó para echarse una siesta mientras peinaba su pelo.

Lo más probable es que él le pidiera permiso a la celebridad para publicar la instantánea resultante en Instagram, porque sino ya enfrentaría una demanda, pero la cuestión es que ésta ha corrido como la pólvora.

Aunque ella no sale terriblemente desfavorecida, pero tratándose de su fama, esto es lo más cerca que sus seguidores estarán de ver una foto mala suya.

“Oh dios mío, ahora está en el perfil de todo el mundo. Estoy llorando”, aseguró la estrella televisiva en Twitter tras verse por todas las partes en la red social.

Un nuevo camino para la socialité

Lo que era un secreto a voces, al fin se confirmó: Kim Kardashian y Kanye West se divorciaban después de siete años de matrimonio y cuatro hijos en común.

Una fuente muy cercana a ambos ha roto su silencio y ha revelado a la revista People cuál ha sido el principal motivo que acabó arruinando su relación.

“Lo que quieren en la vida y para sus hijos, no siempre es compatible. Tienen una visión diferente del mundo y de cómo sus hijos deben ser criados. Kim siempre lo apoyará a y sus causas y lo animará a estar presente con sus hijos, pero su futuro con su trabajo, su familia y su vida en general dependen estrictamente de ella”, afirmaba.

