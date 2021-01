Kim Kardashian celebra 200 millones de fans con sexys fotos

Además de atraer la atención con el candente escote, la celebridad usó exceso de Photoshop que no parece ella.

Solo era cuestión de tiempo en que Kim Kardashian llegara a los 200 millones de seguidores en Instagram, y lo celebró consintiendo a sus fans.

Es una de las personalidades estadounidenses con más fans en todo el mundo y su actividad en la red social es suficiente como para haber alcanzado esa cifra.

Fue el domingo 17 de enero, la celebridad alcanzó la referida cifra de followers y lo celebró de la mejor manera posible: con una sesión de fotos compartida en su cuenta.

Ella posó con una blusa color piel y publicó tres fotos en las que se puede apreciar claramente su makeup, su largo cabello, combinando todos sus tonos con la prenda de ropa.

“200 millones. Muchas gracias por el amor”, comentó en la publicación que llegó a casi cuatro millones de likes.

Además de atraer la atención con el candente escote, la celebridad usó exceso de Photoshop que no parece ella. Sin embargo, eso no fue motivo para que no recibir cariñosos mensajes.

“Reina”

“Felicidades por tus 200 millones de seguidores”

“Luces asombrosa”

“Me encanta tu color de cabello, lo necesito”

El divorcio de la celebridad

El pasado 5 de enero el rumor de la separación de Kim Kardashian y el rapero Kanye West se hizo sentir en todo el mundo.

Desde medios de comunicación y usuarios de las redes sociales se hizo eco de la noticia, y hasta ahora, ni la socialité ni el productor musical se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, mientras los rumores de divorcio no cesan, la modelo y empresaria sigue utilizando el apellido de Kanye en sus redes sociales.

