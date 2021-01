El youtuber transgérero con quien Kanye West engañó a Kim Kardashian

El empresario Jeffre Star, quien se volvió transgénero, es tendencia en Twitter por su presunta relación con el rapero y aún esposo de la socialité.

Las cosas no están bien para Kanye West, declinó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y ahora perderá su matrimonio con Kim Kardashian.

Medios internacionales revelaron que la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” ya solicitó el divorcio a su esposo, con quien se casó en mayo del 2014.

Hace unas semanas se conoció que el rapero y la socialité ya tenía “vidas separadas”. “Sus vidas no coinciden mucho”, aseguró la fuente. Incluso ella contrató a la abogada especializada en los divorcios de las estrellas, Laura Wasser.

En medio de toda esta situación, el nombre de Jeffree Star se ha convertido en trendig topic en Twitter.

Y todo porque se ha generado el rumor de una posible infidelidad que lo tiene a él como uno de los protagonistas de este particular trío.

En la red se asegura que el famoso empresario del maquillaje es la manzana de la discordia entre los famosos. Según se dice, él le fue infiel a su famosa esposa con el youtuber transgénero, lo cual se ha convertido en todo un escándalo.

Responde al amorío con el rapero

El famoso empresario y gurú de belleza, Jeffree Star, es el CEO de la firma millonaria Star Cosmetics y una de las celebrities más conocidas y polémicas de Los Ángeles.

Ahora el influencer lanzó un video en el que reaccionó a su supuesta relación con Kanye West.

“¿Cómo están? Estoy en el hermoso estado de Wyoming y hoy me desperté y ha sido un día muy interesante…”, dijo la estrella en sus historias.

En esta breve reacción no afirmó ni desmintió los rumores. Sin embargo, a manera de broma, subió una publicación a su cuenta, en la que señalaba que está listo para ir a misa el domingo, en alusión a las celebraciones religiosas del esposo de la socialité.

