Laura León sorprende a sus fans al aparecer en escotado traje de baño

La cantante reapareció en las redes sociales para posar en un bañador y demostrar que a sus casi 70 años sigue siendo bella.

Tras varias semanas alejada de sus redes sociales, Laura León reaparece solo para sorprender a sus fans con una lección de amor propio.

La cantante dejó encantados a sus fans al lucir su belleza a sus casi 70 años en un escotado traje de baño color negro, disfrutando del sol, playa y arena.

En el video publicado en sus historias, y replicado en varias páginas de espectáculos, la estrella confirma que cuando una mujer se ama a sí misma, las críticas quedan atrás.

Como era e esperarse, las imágenes sorprendieron a sus miles de fans que no dudaron en hacerle comentarios halagadores a su belleza.

Rebeca Valderraín Vera, nombre real de Laura León, se ha convertido en un ícono de la televisión mexicana y la música de su país.

La también es conocida “La Tesorito” ha protagonizado distintos melodramas de Televisa, como: “Dos mujeres, un camino”, “El Premio Mayor”, “Muchachitas”, “Mujeres Engañadas”.

En medio de la pandemia lanzó el tema “La vida es una sola”, que hizo en colaboración con la agrupación “SWEET”.

Ella concedió una entrevista para “Sale el Sol”, donde aseguró que la pasión por su carrera hace que constantemente busque proyectos, para mantenerse vigente en la memoria del público.

“El amor a nuestra carrera, eso es lo más importante. A mí me motiva, me hace feliz estar grabando con ‘SWEET’, también grabé con varios grupos de chavos jóvenes, hay que impulsarlos. Me siento muy contenta haciendo cositas lindas”, expresó.