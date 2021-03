Conoce a los ganadores de los Golden Globes 2021

Esta noche se celebró la 78° entrega de los premios que reconocen a lo mejor del cine y la televisión durante el 2020, según la Asociación de Prensa Extranjera acreditada en Hollywood.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood eligió esta noche a las mejores producciones del año en el cine y la televisión en los Golden Globes 2021.

Fue una noche atípica, pues la ceremonia se celebró por primera vez de costa a costa, en dos escenarios, uno en Nueva York y la otra en Los Ángeles.

Mientras que pocas celebridades desfilaron por la alfombra roja desde el hotel Beverly Hilton y otros desde sus casas mostraron sus mejores looks.

Tina Fey y Amy Poehler fueron copresentadores de la entrega por cuarta vez. Sin embargo, dadas las medidas de distanciamiento social, realizarán videollamadas desde lugares remotos.

¡Los ganadores de los premios!

Mejor película – drama

Nomadland

Mejor actriz en una película – drama

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Mejor actor en una película – musical o comedia

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actor secundario en una película

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Mejor actor secundario en una serie, miniserie o película para TV

John Boyega, Small Axe

Mejor actriz de televisión – musical o comedia

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Congratulations to Catherine O'Hara – Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy – Schitt's Creek (@SchittsCreek). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/WmJEbjkZPg — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor largometraje animado

Soul

Mejor actor en una miniserie o película para TV

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Mejor guion – película

The Trial of the Chicago 7

Mejor actriz en una serie de drama

Emma Corrin, The Crown

Mejor canción original – película

“Io Si (Seen)” – The Life Ahead

Mejor banda sonora – película

Soul – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Mejor actor de televisión – musical o comedia

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor serie de televisión – musical o comedia

Schitt’s Creek

Congratulations to Schitt's Creek (@SchittsCreek) – Best Television Series – Musical or Comedy. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/AoLVDLGO4c — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor actriz en una película – musical o comedia

Rosamund Pike, I Care A Lot

Mejor actor en una serie de drama

Josh O’Connor, The Crown

Mejor película de habla no inglesa

Minari (Estados Unidos)

Mejor serie de televisión – drama

The Crown

Mejor actriz secundaria en una película

Jodie Foster, The Mauritanian

Mejor actriz secundaria en una serie, miniserie o película para TV

Gillian Anderson, The Crown

Mejor actriz en una miniserie o película para TV

Anya Taylor-Joy, The Queen’s GambitMejor miniserie o película para TV

The Queen’s Gambit

Mejor actor en una película – drama

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Congratulations to Chadwick Boseman (@chadwickboseman) – Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama – Ma Rainey's Black Bottom (@MaRaineyFilm). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/aVUlR7IyHq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor directora

Chloe Zhao, Nomadland

Mejor película – musical o comedia

Borat Subsequent Moviefilm

