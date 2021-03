“La Llorona” no gana pero recibe porras a nivel internacional

La cinta del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante estaba nominada a uno de los galardones de los Golden Globes 2021, la única película que representaba a América Latina en los famosos premios.

“La llorona”, del director guatemalteco Jayro Bustamante, no se coronó esta noche como Mejor Película de Habla No Inglesa en los Golden Globes 2021; sin embargo, su nombre acaparó las redes convirtiéndose en trendig topic.

La cinta era la única que representaba a América Latina en los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Esta película compitió con “Another Round”, Dinamarca; “Life Ahead”, Italia; “Minari”, Estados Unidos (GANADOR); “Two of Us”, Estados Unidos y Francia.

The winner is: LA LLORONA#LaLlorona

From Guatemala

Because this movie is produced by a Guatemalan director with Guatemalan actors and their official language is in Spanish.

"FOREIGN LANGUAJE" #GoldenGlobes https://t.co/JVkcWqu3iR

