Hacen pedazos a Khloé Kardashian por su “desfigurado” cuerpo

La empresaria apareció en una sesión de fotos promocionando una línea de calzado; sin embargo, sus manos y pies lucen estirados y "horribles" aseguraron los fans.

La mayoría de celebridades son acusadas de abusar el Photoshop o filtros en las imágenes que publican, una de ellas es Khloé Kardashian.

No es la primera vez que la empresaria es criticada por sus imágenes retocadas, en esta ocasión fue por la última campaña que ha protagonizado con Good American.

En las imágenes podemos ver a la socialité con unas piernas exageradamente largas y unos pies estirados “hasta lo inhumano”, así como dedos larguísimos y uñas kilométricas.

Ante los memes, críticas y burlas que le hicieron, ella salió a dar la cara para explicar que no se trata del retoque digital de las fotografías, si no de la lente empleada.

“Cuanto más cerca esté el objeto de la cámara, más se alargarán. Así que en algunas de mis fotos, mis pies / dedos se ven increíblemente largos. ¡No te preocupes! Todavía tengo manos / dedos de tamaño normal”, decía la joven en su Twitter.

Tal como vemos en algunas respuestas que dio en su red social, la modelo se tomó con humor las burlas de los usuarios.

“¡Son solo los chicos de las lentes! LOL, pero algunas de estas historias realmente están llegando”, decía entre risas. “¡¿Cómo podría alguien creer que este es el tamaño de mis pies?!”, continuaba, sobre una imagen en la que sus pies parecen tener medio metro de largo.

Not to worry! I don’t have freakishly long fingers. It’s the lens! 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ I can’t believe I’m even tweeting this LOL my old hands normal sized hands are still in tack. Nope I didn’t get a surgery to stretch my fingers and nope it’s not a “photoshop fail”. Have a great day 💋 pic.twitter.com/NwVHhPmYLR

— Khloé (@khloekardashian) February 24, 2021