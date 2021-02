Exintengrante de RBD dice que no cree en la vacuna contra Covid-19

El exintegrante de RBD fue entrevistado por varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde afirmó que en general él no cree en las vacunas.

Diversos famosos han declarado abiertamente su rechazo ante la vacuna de Covid-19, entre éstos un integrante de la agrupación mexicana RBD.

Se trata del actor Christopher Uckermann, quien dio a conocer que no se vacunará contra el coronavirus.

“No, pues no creo en la vacuna si te soy honesto. Creo que puede ser peor que el Covid en sí”, mencionó el actor de 34 años.

Aunque famosos a nivel internacional como Ian McKellen, Oliver Stone, Joan Collins, Martha Stewart, José Luis Rodríguez ‘El puma’, entre muchos otros ya se han vacunado , Uckermann reiteró que no se vacunará, pues él cree en un estilo de vida natural.

“Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas, en las que me pusieron de chico porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría”, destacó Uckermann, quien también comentó que su familia tampoco lo hará. “Todos opinan lo mismo, nadie se va a vacunar”, dijo.

En cuanto a las críticas que recibió Paty Navidad tras dar su opinión en contra de la vacuna de Covid-19, el actor indicó que no le preocupa ser señalado, ya que todas las personas son libres expresar su opinión.

“Cada quien tiene su opinión al respecto, creo que en ese sentido hay que respetar mucho, hemos apoyado mucho el bullying y si alguien no cree en la vacuna pues adelante, son sus decisiones personales hay que respetar sino dónde queda la libertad”, aseguró.

