En diminuta tanga, Khloé Kardashian deja ver sus estrías en su booty

La empresaria causó furor en las redes sociales al mostrarse al natural, posando de una manera muy sensual mostrando sus imperfecciones.

Khloé Kardashian ha sido la que más ha evolucionado con el paso de los años, dando paso a una exuberante y hermosa mujer.

Por años fue la hermana “rellenita” del clan, hasta que decidió tomar las riendas de su alimentación y contratar un ‘personal trainer’ que le hicieron cambiar enormemente su figura.

Eso sí, la empresaria siempre dijo que había decidido modificar su estilo de vida porque comía mucha comida basura y pasaba mucho tiempo en el sofá de casa.

La empresaria cautivó el corazón de sus seguidores al publicar una sensual fotografía en sus redes sociales, con la que logró impactar, pero por el hermoso mensaje de seguridad que quiso transmitir.

Ahora quiso mostrar que es una mujer como muchas, con imperfecciones y que tiene estrías como cualquier otra. En una publicación declaró públicamente su amor a las estrías que luce.

“Amo mis rayas”, ha escrito junto al emoji de una cebra, dejando así claro que las estrías no son más que eso, rayas.

Su foto ha sido aplaudido por sus millones de fans, quienes celebraron que se dejara ver natural y más bella que nunca.

El deseo de la empresaria

Khloé Kardashian y Tristan Thompson definitivamente siguen pensando como pareja y no como individuos con planes personales distintos.

En uno de los más recientes avances de uno de los episodios de la nueva temporada del reality Keeping Up with the Kardashians, la socialité y el jugador de básquetbol discuten la posibilidad de darle un hermanito a su hija True.

La conversación adquiere un tono más interesante, cuando ella le confiesa a Tristan:

“True está creciendo y siento que ya es tiempo de tener otro hijo”.

La respuesta del atleta no se hace esperar: “Sí. Eso es lo que quiero escuchar”. Al ver que no está sola en esta idea de crecer la familia, Khloé le dice que lo necesita y revela que tiene óvulos congelados.

