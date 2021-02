FOTOS. Captan a Jaden Smith y Cara Delevingne besándose

Desde hace tiempo se rumoraba que la modelo y el cantante era novios, pero hasta ahora fueron fotografiados juntos y en plan romántico.

Un nuevo romance ha tocado la puerta en Hollywood, pues todo parece indicar que Jaden Smith y Cara Delevingne son novios.

La modelo y el cantante fueron captados en pleno beso el pasado 14 de febrero; además, ella estaba sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas.

Ambos no dudaron en pasar juntos el Día del Amor y la Amistad, incluso el joven de 22 años tuvo varios detalles románticos con la originaria de Londres.

Cara Delevingne kisses Jaden Smith

Cara Delevingne took her friendship with Jaden Smith who gave Cara a huge bouquet consisting of two or three dozen red roses to another level by publicly kissing him in West Hollywood on Valentine's Day pic.twitter.com/bctS0MIDLZ

