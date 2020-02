En el Día del Cariño publican fotografías comprometedoras de jugadores  

El futbol es un deporte tan apasionado y donde existe una mezcla de sentimientos que llevan al límite a sus futbolistas.

A lo largo de la historia hay muchas fotos icónicas.

Y, que a pesar de que han pasado ya varios años, aún siguen teniendo un espacio en la mente de los aficionados.

Por esa razón, hoy, que se celebra el Día del Cariño y de la Amistad, el periodista guatemalteco de la cadena estadounidense ESPN, José del Valle, hizo un tuit que ha causado revuelo entre sus seguidores y detractores.

Y colocó tres fotografías históricas: Michel-Valderrama, Jara-Cavani y Caballero-Cuauhtémoc.

En primer lugar, se demuestra la vez en que Michel le tocó los genitales al futbolista colombiano Carlos Valderrama en un partido liguero entre Real Madrid y Valladolid en 1991.

Luego, el momento polémico cuando el chileno Gonzalo Jara le mete el dedo entre las nalgas al futbolista uruguayo Edinson Cavani en un partido de Copa América 2015.

Y por último, cuando el hondureño Samuel Caballero le lanzó un beso al mexicano Cuauhtémoc Blanco durante el juego correspondiente a Copa Oro de 2007.

Tras el tuit, varios seguidores de Del Valle sacaron sus mejores recuerdos.

Y compartieron fotografías donde los futbolistas fueron captados en momentos embarazoso.

Mismos que, fueron dentro y fuera de la cancha.

