Emily Ratajkowski se quita la ropa para mostrar su avanzado embarazo

La sensual modelo y actriz está a punto de dar la bienvenida a su primer hijo.

Emily Ratajkowski pronto dará la bienvenida a su primer hijo junto a su esposo, Sebastian-Bear McClard.

El pasado 14 de febrero, un grupo de amigos le organizaron un baby shower sorpresa y la modelo lució radiante.

La famosa fue invitada a una reunión íntima en el hotel NoMad ubicado en la ciudad de Nueva York. El evento fue organizado por sus amigas Inamorata y Sarah Hoover.

La invitación inició como el llamado para un brunch dominical entre amigos. Sin embargo, se trató de algo más especial para la modelo quien festeja la llegada de su primer bebé.

“A veces me siento como Winnie the Pooh en forma humana, otras veces como una diosa de la fertilidad con un culo jugoso. Me saqué esta fotografía en un día en el que me sentía lo último. De cualquier manera sé que voy a extrañar esos golpes y patadas del bebé muy pronto”, compartió Emily Ratajkowski el 4 de febrero.

Ahora ha cautivado a todos con una sesión en blanco y negro en donde también posa sin ropa y deja ver su avanzado estado de embarazo.

Emily está casada desde 2018 con el actor y productor Sebastian Bear-McClard.

