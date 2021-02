Bella Thorne en candente video besando a una mujer y ambas en lencería

La actriz subió la temperatura con unas imágenes bastante subidas de tono junto a una estrella porno. Ambas se acarician y simulan que están en un jugueteo sexual.

Bella Thorne de nuevo está en el centro de la polémica y ha encendido las alarmas de Instagram con un video tan “hot” y con imágenes tan explícitas que podría ser censurado.

La actriz subió a sus redes sociales un clip en el que aparece junto una actriz del cine para adultos, conocida como Danger.

Ambas lucen bastante sexys conjuntos de lencería en color blanco mientras se acarician y simulan que están en un jugueteo sexual, previo a un encuentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BELLA (@bellathorne)

Y es que la cámara hace tomas “de detalle” a la parte trasera de ambas chicas, las dos hacen parecer que están en su luna de miel pues una de ellas usa un “velo de novia”; además de la atrevida lencería.

Según se explica en el mensaje de la publicación, el video forma parte del nuevo catálogo de producciones de la compañía audiovisual Content X Studios que la exchica Disney inició algunas semanas atrás.

Hasta el momento el clip se ha reproducido más de 4 millones de veces, esto a tan sólo un día de su publicación en la red social Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BELLA (@bellathorne)

La actriz apoya a su amigo

El pasado 11 de enero Armie Hammer se convirtió en trending topic cuando varias mujeres lo acusaron públicamente de abuso, engaño y canibalismo, con capturas de pantalla de conversaciones privadas donde fantaseaba con beberse su sangre y comer órganos humanos.

La historia parecía difícil de creer, pero no pararon de aparecer más y más mensajes y fotografías comprometedoras y hasta una cuenta privada de Instagram donde el protagonista de ‘Call Me By Your Name’ compartía sus test de drogas e imágenes de mujeres en lencería.

los fetiches de armie hammer crearon la nueva cepa de covid abro hilo pic.twitter.com/pRVYFxvyqe — 🐌 (@mapezanolc) February 16, 2021

El escándalo lo llevó a abandonar uno de sus próximos proyectos, “Shotgun Stories”, y su ex-novia salió en defensa de las víctimas asegurando que también quería romperle las costillas para después comérselas.

Sin embargo, Bella Thorne asegura que todas las capturas son falsas y exige que dejen en paz a su compañero de profesión.

“La gente está loca para inventarse este tipo de mierda. dejad a este pobre hombre y su familia en paz. No es posible que sea un puñetero caníbal”, indicó en sus historias.

(Visited 199 times, 199 visits today)