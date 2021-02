Ariana Grande desata pasiones al dejarse ver en lencería transparente

La cantante acaparó todas las miradas al compartir su foto más sexy, pues por primera vez se mostró en ropa interior de encaje negro.

Ariana Grande es una de las celebridades más populares en las redes sociales, gracias a su potente voz se ha consolidado como una de las estrellas más importantes de los últimos años.

Pero además de su talento, su belleza enamora a sus miles de fans y en sus publicaciones sabe cómo robarse los suspiros, tal como lo hizo recientemente.

La cantante dejó ver su lado más salvaje gracias a una de sus últimas publicación en Instagram en la que aparece posando en lencería.

La pieza que lleva puesta es un body de encaje con un arriesgado escote profundo y apertura en el abdomen, lo cual la hace ver muy sexy pero sin perder el estilo.

Esta imagen forma parte de anuncio del lanzamiento de “34+35” remix video feat Thee Stallion y Doja Cat. En otras fotos apareció con las dos cantante luciendo el mismo candente atuendo.

como era de esperarse, la publicación ha logrado casi 10 millones de likes y miles de comentarios halagando su sensualidad y belleza.

Ariana Grande sigue superándose a sí misma, y todo apunta a que este 2021 estará lleno de grandes proyectos y sorpresas para sus fans.

Y es que no cabe duda de que la artista se encuentra en uno de lo mejores momentos profesionales de su carrera.

Recientemente, fue notificada por la página oficial de los Guinness World Records, de que había alcanzado una nueva meta.

𝘛𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘜, 𝘕𝘦𝘹𝘵 was released #OTD in 2019 and set multiple records – including becoming the most streamed album by a female artist in one week in the UK.

You can check out @ArianaGrande's other records here 👇

— Guinness World Records (@GWR) February 8, 2021