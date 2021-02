Héctor Sandarti visita un “table dance” ¿junto a su esposa?

Tras filtrarse la noticia, el conductor guatemalteco tuvo que confesar cómo había sido su experiencia al visitar uno de esos lugares.

Después de su salida del programa “Un Nuevo Día“, Héctor Sandarti ha estado en el ojo del huracán protagonizando algunas noticias de sus proyectos o de su vida íntima.

En este caso fue la segunda lo que causó polémica recientemente, pues de filtró la noticia de que el conductor guatemalteco había estado en un “table dance“.

A él no le quedó más remedio que confesar que hace tiempo visitó uno de esos lugares no solo en compañía de sus amigos, ¡también de su esposa!

Sí, aunque señaló que no es fanático de esos lugares, visitó uno junto a su amada Paulina Segura porque así lo quisieron.

“Yo la verdad, y lo juro, en serio, nunca he sido de tables, no es un lugar donde me sienta realmente cómodo”, señaló en el programa ‘Hoy’.