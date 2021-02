Camila, hija de Alejandro Fernández, revela por qué ocultó su embarazo

Luego de haber sido criticada por realizar su boda en plena pandemia, la hija del famoso reveló los motivos que la llevaron a mantener en secreto su embarazo.

En agosto de 2020 se realizó la boda entre Camila Fernández, hija y nieta de Alejandro y Vicente Fernández, y Francisco Barba en una ceremonia en Jalisco.

El evento fue criticado por realizarse en medio de la pandemia de COVID-19, además de su precipitada realización, mucho se especuló y hasta se dijo que ella podía estar esperando un bebé, lo que ella desmintió en ese momento.

Sin embargo, ahora Camila Fernández confirma que está embarazada y dar las razones por las que ocultó que sería madre.

La joven de 23 años comentó: “La vida nos da bendiciones por las que vale la pena luchar. Para mi hija y para mí, representó una lucha desde los primeros meses. No había podido compartirles la felicidad de mi embarazo porque pasé por meses muy complicados con mi nena”.

Reveló que durante el primer trimestre de su embarazo presentó serias complicaciones, por lo que el diagnóstico que recibió dibujaba un panorama poco esperanzador para la futura bebé.

“Su espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo. Tuve que estar en reposo absoluto, con sangrados y muchas complicaciones”, agregó.

Camila Fernández ocultó su embarazo con varias publicaciones en su cuenta de Instagram donde posaba con sensuales bikinis y mostraba un tonificado abdomen. Las mismas fueron imágenes de hace meses atrás.

Será abuelo

“Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano. Felicidades Camila! Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino”, comentó Alejandro Fernández en sus redes sociales.

Inmediatamente su publicación se llenó de felicitaciones y bendiciones.

