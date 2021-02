CNN entrevista a Jayro Bustamante y actores de “La Llorona” por nominación a los Golden Globes

“Filme de Guatemala va por Globo de Oro”, informa el famoso medio de comunicación internacional.

“La Llorona” sigue cosechando premios y nominaciones. Ayer se dio a conocer que la cinta guatemalteca está nominada en los Golden Globes Awards (Globos de Oro) en la categoría BEST MOTION PICTURE – FOREIGN LANGUAGE (Mejor Película de Habla No Inglesa).

En esta categoría, la película del cineasta guatemalteco, Jayro Bustamante, compite con:

Another Round (Dinamarca)

La Llorona (Guatemala)

The Life Ahead (Italia)

Minari (Estados Unidos)

Two of Us (Francia/Estados Unidos)

“🎉¡CELEBRAMOS ESTE LOGRO HISTÓRICO! 🎉 La Llorona primera película guatemalteca nominada al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa 🏆 Felicitamos y agradecemos a todo el cast y equipo de ESTA producción 🙏”, comentaron en redes sociales.

Los ganadores serán anunciados el 28 de febrero durante una transmisión por televisión presentada por Tina Fey en vivo desde The Rainbow Room en la ciudad de Nueva York y Amy Poehler desde The Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California.

Dan detalles

Tras dar a conocer la buena noticia para nuestro país. Jayro Bustamante y parte del elenco de “La Llorona” brindó una conferencia de prensa para medios nacionales e internacionales.

Ahora, el cineasta junto con la protagonista de la cinta, María Mercedes Coroy, conversaron con Gabriela Frías y Juan Carlos Arciniegas de CNN sobre las implicaciones de este logro para Guatemala.

“Esta película refleja una historia en la que reinterpreta las heridas que dejó el Conflicto Armado Interno, un filme que representa una voz a los que no se han escuchado”, comenta el famoso noticiero.

Bustamente inició la entrevista comentando que se encontraba muy feliz por este logro, que habían iniciado la mañana celebrando como parte del elenco.

“Representa y refleja todo, que por fin se están dando a conocer talentos indígenas pero sobretodo se está escuchando esa voz que han callado por tanto tiempo. Estamos abriendo puertas para que eso ya no suceda. Es una gran satisfacción que siento al poder representar a los pueblos originarios, aquellos pueblos que han sido discriminados. No me imaginaba la magnitud y llegar a esto, es un gran orgullo para mí”, comenta María Mercedes Coroy.

(Visited 10 times, 10 visits today)