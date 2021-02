A falta de trabajo, el galán de Televisa Lisardo sobrevive vendiendo comida

La pandemia ha afectado a varias personalidades del medio artístico, entre ellas el actor español, quien ha tenido que incursionar en la cocina para sobrevivir.

Lisardo Guarinos nació en España pero desde hace varios años radica en México, donde ha participado en varias telenovelas.

Entre ellas, “Rubí”, “La piloto”, “Cuando me enamoro”, “Rebelde”, entre otras.

Durante una entrevista al programa Hoy reveló que desea regresar a la escenarios, al igual que muchos de sus colegas. Sin embargo, la crisis económica a causa de la pandemia lo ha obligado a buscar otras alternativas.

Para sobrevivir estos momentos duros, el también presentador tuvo que sacar un plan B para salir adelante mientras le llega algún proyecto.

Se trata de la preparación y venta de comida española, ‘Fideua’, un platillo de su tierra, valencia, según él mismo confesó.

El también integrante del grupo “Caballeros cantan” aseguró que para él no hay problema en buscar otras formas para salir adelante.

Y sobre si ha pensado en regresar a España, ante la situación que se vive en México, Lisardo respondió que no se iría, pero sí se mudaría a otro lugar por trabajo, pero regresaría al país azteca que es donde reside y es donde está su hija.

“Soy un hombre de mundo, un actor, a mi donde me contraten, a mi me gusta estar en México, mi residencia es aquí, tengo una hija pequeña con la que quiero estar y no creo que de un día para otro decida irme a vivir para allá, tengo mi vida ya hecha aquí”, concluyó.