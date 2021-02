Jimena Sanchez muestra por fin a su novio y lo hacen pedazos las redes

La presentadora compartió una imagen a través de su cuenta oficial de Instagram donde posa junto a la persona que conquistó su corazón.

Jimena Sanchez sorprendió a sus miles de fans al compartir una foto donde aparece acompañada de su novio, algo que provocó un caos en las redes sociales.

La presentadora tenía aproximadamente 4 años de no tener una relación amorosa, por lo que sus redes estaban protagonizadas por sensuales fotos, con las cuales conquistó miles de corazones.

En la publicación, aparece abrazada de una persona que se hace llamar Tis Zombie, del que se sabe muy poco. Sin embargo, ya e dio a conocer en las redes sociales.

La publicación se acompañó por el mensaje: “JTM ♡ @tiszombie”, lo que despertó más dudas entre los seguidores de la llamada ‘Kardashian Mexicana’.

Hasta el momento, la sensual mexicana no ha dado más información al respecto de esta nueva conquista.

Recordemos que hace algunos años corrió el rumor de que ella mantenía un romance con un actor llamado Esaúl Tolsa. Aunque esta relación nunca se confirmó.

Hasta el momento, esta imagen cuenta con más de 53 mil me gusta, menos de lo que acostumbra a conseguir la conductora.

Muchos de sus fans no reaccionaron de la mejor manera, pues consideran que con su belleza pudo conseguir a alguien mejor.

“Ya valimos madre todos los hombres, y ella se consigue a tipo”

“Qué malos gustos tienes Jimena”

“No me gusta ese tipo para ti”

“DE tantos hombres que tienes para escoger, terminas con ese”

El error de la conductora

Hace unos días, Jimena Sanchez volvió a enloquecer a sus seguidores a través de sus historias con una candente foto al posar en su cama con un atractivo atuendo.

No sabemos el motivo, pero sin pasar las 24 horas que duran la historias en Instagram, la imagen ya no estaba. ¿Por qué la borró? aún no se sabe, pero cuenta creadas por los fans la lograron replicar.

La conductora mexicana se ha caracterizado por la variedad de deportes que le gustan, pues no sólo disfruta del futbol, sino que también es una apasionada por el béisbol, el futbol americano y obviamente el básquetbol de la NBA.

