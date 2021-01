El actor ha sufrido severos malestares tras contagiarse de coronavirus, por lo que buscó internarse pero no pudo ingresar debido al sobrecupo que se vive en CDMX.

Otro famoso se suma a la lista de personalidades del espectáculo que se han contagiado del nuevo coronavirus, y es Julián Gil.

En un video, el actor contó los detalles, los fuertes síntomas que presentó y cómo vivió una dura experiencia tras acudir al hospital en busca de asistencia médica, sin éxito.

Esto se dio debido a la crítica situación de sobrecupo que se vive en los centros hospitalarios de la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que el argentino no pudo acceder a una cama para ser atendido.

En su cuenta de Instagram, el también modelo de 50 años reveló los momentos de angustia que vivió al sentirse fuertemente afectado por la enfermedad y el viacrucis que sufrió ante la incertidumbre.

“Me he cuidado muchísimo, he seguido los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el COVID, no sé cuándo, cómo, ni dónde me pasó, me contagié… justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa, entonces queda descartado que fue en la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé”, aseguró.

Según dijo, desapareció casi una semana de las redes sociales porque se sentía muy mal, y que de hecho en los primeros cuatro días sus síntomas fueron muy fuertes.

“Hoy es mi quinto día, ya me siento bien, por eso decidí ya anunciarlo, me siento bien, pero pasé los primeros días muy mal, con mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco un poquito de los pulmones y la verdad es que me vi muy mal, pero bueno ya estoy bien y sigo aislado en casa”, contó el actor.

Todo se complicó para el actor

Justo en esos difíciles días fue que los síntomas atacaron tan fuerte que buscó ingresar a un hospital para ser atendido, pero no lo logró debido a que la actual saturación que se vive en la ciudad, provocó que no haya habido ni una cama para recibirlo

En el clip, se mostró muy agradecido con la empresa Televisa y con Juan Osorio, con quien trabaja en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, que está próxima a estrenarse en febrero.

Dijo que se acercó telefónicamente al productor para solicitarle orientación debido a que él pasó por la enfermedad recientemente.

“Quiero agradecer al señor Juan Osorio y a la empresa, porque el día que me puse muy mal traté de ir al hospital aquí en México, e inclusive tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México porque hubo un problema de que no había camas, tuve que regresar a mi casa, gracias a Dios me comuniqué con el señor Juan Osorio que ya había pasado por esa misma situación y puso a mi disposición a todo su equipo médico”, dijo.

