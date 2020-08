Protesta logra que Juan Osorio saque a Livia Brito de una novela

El productor Juan Osorio explicó sus motivos para sacar a Livia Brito de su próxima telenovela y poner en su lugar a Ariadne Díaz.

Hace unas semanas se anunció que la actriz cubana estaría en el nuevo trabajo del productor de Televisa, llamado “Qué le pasa a mi familia”.

En un principio Osorio defendió su decisión, pese a las voces de protesta. Y es que desde hace algunas semanas ella está envuelta en un escándalo por haber agredido a un fotógrafo en Cancún.

En un principio negó el ataque e incluso aseguró que ni siquiera había estado en esa zona turística de México.

Pero ante el peso de las pruebas, publicó un video en su canal de Instagram para disculparse. Aprovechó para aclarar que nunca insultó a México, pues en las primeras versiones se mencionó que dijo estar harta de los mexicanos.

Por ese motivo la decisión de Osorio de tenerla como protagonista no fue bien recibida.

Finalmente esta semana se supo que Livia no estará en la producción y que su lugar será ocupado por Ariadne Díaz.

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.