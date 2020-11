VIDEO. El actor Ryan Reynolds adquiere un equipo de futbol británico

Reynolds, conocido por sus papeles en películas como Deadpool, Linterna Verde, La Propuesta, entre otras, incursionará en el mundo del futbol.

El reconocido actor Ryan Reynolds, conocido por sus papeles en películas como Deadpool, Linterna Verde, La Propuesta, entre otras, confirmó la adquisición de un club de futbol.

Se trata del Wrexham AFC, club galés que milita en la quinta categoría del país vecino, Inglaterra. El club galés es uno de los más añejos en la historia del futbol, fundado el 28 de septiembre de 1872.

El club galés había sido adquirido por un grupo de inversionistas en 2011 y después de nueve años le cederán el poder del club a los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

Wrexham Is The Name. @Wrexham_AFC pic.twitter.com/V2ary5X41D

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 16, 2020