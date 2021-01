Muere David Richardson, guionista y productor de “Los Simpson”

Medios internacionales revelaron que el reconocido creativo de 65 años falleció debido a una insuficiencia cardíaca, secuela del cáncer que logró vencer hace algunos años.

Los fanáticos de las series de televisión como “Los Simpson“, “Malcom el de en medio y “Two and a Half Men“, están de luto tras conocer la noticia de la muerte de David Richardson.

El reconocido productor y escritor de esos programas falleció la tarde del lunes a los 65 años de edad, así no lo dieron a conocer familiares cercanos.

La causa de muerte del creativo fue una insuficiencia cardíaca, secuela del cáncer que logró vencer hace algunos años.

Recientemente se desempeñó como productor ejecutivo en la serie animada de Netflix “F Is for family”.

A él lo recordamos por su paso como guionista en Los Simpson, donde escribió el episodio de la quinta temporada Homer Loves Flanders.

“The John Larroquette show”, “8 simple rules”, “Manhattan AZ”, “Phenom” y las ya mencionadas, fueron algunas producciones en las que se desempeñó.

David Richardson comenzó su carrera como escritor en 1985 gracias a la serie Grand, de Michael Leeson, que fue protagonizada por Pamela Red y Bonnie Hunt. Y luego se desempeñó en la comedia Empty Nest.

“Conocí a David en el 2000, cuando era mi jefe en What About Joan, y nunca olvidé lo genial que era como escritor, presentador y amigo”, dijo Michael Price, creador junto a Bill Burr de F is for family.