Gaby Moreno una de las artistas invitadas a la inauguración de Joe Biden

La cantautora guatemalteca está dentro de la lista de invitados para presentarse durante el evento: "Latino Inaugural 2021: Herencia, Resiliencia y Promesa".

Antes de que Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, asuma el cargo el próximo miércoles, tanto él como la vicepresidenta electa Kamala Harris tendrán una serie de eventos para celebrar el cambio de poder en el país.

Entre los eventos destaca la realización de un concierto virtual, un desfile virtual y la presentación de un monumento para honrar a las víctimas de la Covid-19.

El comité inaugural también anunció una programación adicional para el martes por la noche, incluidos tres eventos que destacan la diversidad.

You won't want to miss a minute of @JoeBiden and @KamalaHarris's historic #InaugurationDay!

❤️ or 🔁 this tweet to get a reminder for the big day on January 20. pic.twitter.com/DfmAz0ZUvq

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 17, 2021